Luis Quintana sobre el América vs Pumas: 'Me mueve mucho enfrentarlos'

El Covid-19 obligó a Pumas a hacer cambios en su alineación de cara al juego de este sábado ante América y fue justo eso lo que le abrió la puerta a Luis Quintana, ya que además del delantero Carlos González, fue el central Nicolás Freire uno de los afectados, y es ahí donde entrará el mexicano.

Y aunque para Quintana los enfrentamientos con las Águilas son especiales, este sábado será distinto porque no habrá aficionados en la tribuna.

"Me mueve mucho enfrentarlos. Entiendo muy bien que este partido va a ser algo diferente y raro porque no va a haber nadie en el estadio, pero existe una rivalidad y pesar de que no habrá gente se siente una semana diferente". aseguró.

"Personalmente me encanta el Estadio Azteca cuando la gente de Pumas va y cuando grita las goyas me gusta mucho y claro que va a hacer falta nuestra gente, pero este es un torneo raro y diferente, y no nos queda más que adaptarnos, pero seguir viviendo este partido como un Clásico", dijo a RÉCORD.

Incluso, el subcapitán auriazul y defensa central, le envió un mensaje a los aficionados universitarios, a quienes les aseguró que harán lo posible por llevarse hoy el triunfo.

"Entendemos perfectamente el sentir de nuestra afición en este partido y decirles que ya queremos que se juegue y tenemos muchas ganas de ganar para pasar por arriba de ellos en la tabla, pero más que eso por el orgullo que se juega y todo lo que se juega fuera de la cancha y tenemos mucha consciencia de eso", indicó.

