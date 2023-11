Martín Bravo elogió a Dinenno por alcanzarlo en la tabla de goleadores de Pumas: 'Es histórico'

Juan Dinenno llegó a los 60 goles vistiendo la playera de Pumas, con esto el argentino igualó el récord de Martín Bravo como el décimo máximo anotador en la historia del equipo universitario. Ante este logró Bravo decidió elogiar a su compatriota.

Bravo decidió felicitar a Dinenno asegurando que el Comandante se ha ganado el cariño de los aficionados, a través de sus goles y de sus trabajo.

“Hay muchos jugadores importantes en la historia de Pumas, para mí es un privilegio estar en el top 10 de goleadores. Entonces la verdad es que me gustaría felicitar a (Juan) Dinenno por haber alcanzado la cantidad de goles y formar parte importante de lo que es Pumas. Estoy contento porque lo ha hecho bien, ha trabajado duro. La afición y el club no son fáciles, pero poco a poco se está ganando el cariño de la gente”, comentó el ex de Pumas para Mediotiempo.

Con respecto a la importancia de Dinenno, Bravo aseguró que su compatriota ya es un jugador histórico de Pumas y seguirá aumentando su récord goleador en el equipo.

“Claro que sí (es histórico) sin duda, está en el top 10 de goleadores y eso es algo muy importante, no es nada fácil. Seguro estará haciendo muchos más goles y seguirá subiendo, lo ha demostrado y cada vez está haciendo mejor las cosas, afianzándose mejor con el equipo”.

