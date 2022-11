Mateo Caseres, motivado de estar con los Pumas en Pretemporada: 'Siento que es merecido'

Hace unas semanas Pumas Sub 20 se convirtió en el equipo Campeón del torneo y eso generó en Mateo Casares una mayor motivación para estar en la pretemporada del primer equipo, hecho que está viviendo por primera vez en su carrera.

"Se siente muy bien que te tomen en cuanta por lo que se hizo el torneo pasado en la Sub 20 y la verdad siento que es merecido y dándole para adelante a lo que venga.

"Significa mucho estar aquí (en la pretemporada) porque te da un extra y justo ese extra lo das en la cancha, pero quiero mucho más, quiero quedarme en el equipo ya en otras instancias", dijo a RÉCORD.

En tanto, Mateo reconoció que el hecho de que Carlos Humberto González, entrenador Campeón con los Pumas Sub 20, sea ahora parte del cuerpo técnico del primer equipo, le da tranquilidad.

"Sí ayuda mucho porque él fue quien me dio la confianza durante todo el torneo y de alguna manera me sigue apoyando, da consejos y me conoce", expresó el defensor felino de 19 años, quien apuntó:

"Empecé como volante izquierdo, luego como lateral y hace poco pasé a defensa central que es la posición que más me ha gustado y donde sea, pero que juegue y ahí voy a dar todo'.

Mateo Casares Vázquez

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Fecha de nacimiento: 5 de abril de 2003

Edad: 19 años

