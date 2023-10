Mohamed será investigado por reiterar declaraciones sobre el Clásico Capitalino

Antonio 'Turco' Mohamed fue multado por la Comisión Disciplinaria tras sus declaraciones por los incidentes del Clásico Capitalino que se jugó el pasado sábado, sin embargo, el DT de Pumas está siendo, de nueva cuenta, investigado para saber si le cae otro castigo tras sus palabras conferencia después del encuentro ante Querétaro.

De acuerdo con ESPN, la FMF abrirá una nueva carpeta de investigación en contra del Turco Mohamed por reiterar que los árbitros siguen ordenes VAR, pues se le hizo 'rara' la forma en que se pitó durante el Clásico Capitalino ante América.

Ahora, es cuestión de esperar la resolución de la Comisión Disciplinaria ante las nuevas declaraciones del Turco Mohamed, quien detalló pasó a pasó lo que sucedió en tras el América vs Pumas que sigue dando de qué hablar a pesar de que ya se jugó otra jornada.

¿Qué dijo Antonio Mohamed?

Turco Mohamed, DT de Pumas, tras el juego ante Gallos Blancos de Querétaro, dio su postura sobre la sanción económica que recibió, pero detalló lo que él pensó y las diferentes versiones que empezaron a correr en los medios de comunicación y redes sociales.

"En cuanto a la multa, yo tengo otra opinión que es totalmente diferente. No hice ninguna queja al arbitraje, yo solamente dije que iban a obedecer (los árbitros), porque no hay ningún caso, ninguna situación en el futbol mexicano que el árbitro que dice 'siga' y después lo llaman de arriba, lo llaman del VAR, siempre que cobran desde ahí eso fue lo que dije, no dije otra cosa, después son interpretaciones porque escuché cada cosa".

"Órdenes de quién, hubiera sido bueno que te pregunten; la jugada del penal bastante clara. No hay una situación que al árbitro diga yo vi esto y sigo con esto, el árbitro ve marca falta lo ve y cambia la situación. Acá el árbitro dice no, hay un contacto, pero Cabecita (Rodríguez) da dos pasos y se avienta la vio el árbitro, pero van al VAR ven milimétricamente el contacto y por órdenes del VAR cobran penal eso fue lo que dije en la declaración si quieren decir otra cosa nada más son opiniones como la quieran manejar".

