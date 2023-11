'Pude seguir en Cruz Azul, pero vine a Pumas por cosas deportivas importantes': Aldrete

Adrián Aldrete ya sabe lo que es ser Campeón de liga con América y Cruz Azul, y ahora tiene el deseo y la convicción de hacerlo con Pumas, es por eso que hoy que están por comenzar su participación en la Liguilla, el capitán felino dejó claro que hará todo lo posible por ganar el título con Universidad, y con ello tener tres campeonatos con tres de los grandes del futbol mexicano.

"Desde que llegué aquí fue el objetivo principal (ser campeón) porque vengo de dos equipos grandes (América y Cruz Azul) y con los dos equipos pude levantar la copa, ese fue uno de los retos y las motivaciones que tuve, incluso me pude haber quedado donde estaba (Cruz Azul), pude haber alargado el contrato e incluso pude haber ganado más; ya no es un tema de dinero es un tema de que quiero hacer cosas deportivas importantes, entonces desde que me hablaron para venir obviamente me imaginé el tres de tres, esa es mi mayor motivación ahorita en Pumas", dijo a RÉCORD.

Hoy, el también Campeón del Mundo Sub 17 en 2005 porta el gafete de capitán en Pumas, hecho que para él es un halago y un compromiso que acepta sin problemas.

"Sí (él tiene mayor responsabilidad al ser el capitán) claro porque la elección fue de mis compañeros, entonces quiere decir que están viendo una figura que debe tener responsabilidad y experiencia, y como tal tengo que corresponderles, son a los primeros que tengo que corresponderles porque además nos vemos todos los días, sufrimos y gozamos juntos, entonces para mi es un orgullo, pero es también una responsabilidad muy grande", señaló el lateral izquierdo quien apuntó:

"En algunas ocasiones (ya había sido capitán en otros equipos), pero no siendo el principal; en Cruz Azul estuvo ‘Chuy’ (Corona) muchísimos años, pero ahí estuvimos. Sí es una parte importante, pero sobre todo es porque mis compañeros fueron los que me eligieron y no es lo mismo que venga de arriba alguien y te dé la capitanía, a alguien con quien estás todos los días en el vestidor, viajas con ellos todos los días, es un orgullo y agradecimiento con mis compañeros, y lo menos que puedo hacer es corresponderles con trabajo y con resultados".

