Pumas: Auxiliar de Pumas evitó criticar la expulsión de Lillini ante Cruz Azul

Las polémicas arbitrales no cesan en Pumas. Esta vez, el entrenador auriazul, Andrés Lillini, fue expulsado durante el encuentro ante Cruz Azul y bajó la misma línea de respeto que han manejado en el club, el auxiliar felino, Hermes Desio, optó por no hablar de las acciones de los silbantes y dijo desconocer el motivo de la sanción para Lillini.

“Si el profe Andrés no habla, tampoco me compete hablar a mí del árbitro. Al momento de la expulsión no sé si hay un diálogo con el cuarto árbitro, desconozco la situación", declaró en conferencia de prensa.

Por otro lado, el auxiliar universitario consideró que el resultado fue adverso para su equipo ya que estuvieron desconcertados después de la seguidilla de partidos que han tenido entre juegos de Liga MX y de Concachampions.

“Veníamos de dos partidos complicados, muchos viajes y adrenalina. Queríamos que este partido nos diera ese envión de cara al partido del miércoles pero no ha podido ser. Estuvimos muy desconcentrados”, manifestó Hermes.

