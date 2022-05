Pumas: Calendario de los Universitarios para el Apertura 2022

Después de que Atlas venciera al Pachuca en la Final del Clausura 2022 y se consagraran Bicampeones de liga, la Liga MX reveló el calendario para el Apertura 2022.

Por tal motivo en RÉCORD te presentamos las fechas y horarios de la próxima campaña que afrontarán los Pumas para buscar su título ocho.

Los Universitarios arrancarán el torneo ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario el 3 de julio y cerrarán el AP22 contra los Bravos de Juárez el 30 de septiembre en el Benito Juárez.

A continuación, te compartimos el resto del calendario que tendrán los dirigidos por Andrés Lillini.

León vs Pumas | Jornada 2 | domingo 10 de julio | 19:05 horas | Estadio Nou Camp

Pumas vs Necaxa | Jornada 3 | domingo 17 de julio | 12:00 horas | CU

Pachuca vs Pumas | Jornada 4 | domingo 24 de julio | 19:00 horas | Estadio Hidalgo

Pumas vs Mazatlán | Jornada 5 | miércoles 27 de julio | 21:05 horas | CU

Pumas vs Rayados | Jornada 6 | domingo 31 de julio | 12:00 horas | CU

Puebla vs Pumas | Jornada 7 | viernes 5 de agosto | 19:00 horas | Estadio Cuauhtémoc

Pumas vs América | Jornada 8 | domingo 13 de agosto | 19:05 horas | CU

San Luis vs Pumas | Jornada 9 | jueves 18 de agosto | 21:05 horas | Estadio Alfonso Lastras

Pumas vs Santos | Jornada 10 | domingo 21 de agosto | 12:00 horas | CU

Chivas vs Pumas | Jornada 11 | sábado 27 de agosto | 21:05 horas | Estadio Akron

Atlas vs Pumas | Jornada 12 | sábado 3 de septiembre | 19:05 horas | Estadio Jalisco

Pumas vs Querétaro | Jornada 13 | miércoles 7 de septiembre | 21:05 horas | CU

Toluca vs Pumas | Jornada 14 | sábado 10 de septiembre | 21:05 horas | Estadio Nemesio Díez

Pumas vs Cruz Azul | Jornada 15 | sábado 18 de septiembre | 17:00 horas | CU

Tigres vs Pumas | Jornada 16 | sábado 24 de septiembre | 21:05 horas | Estadio Universitario

Bravos vs Pumas | Jornada 17 | viernes 30 de septiembre | 21:00 horas | Estadio Benito Juárez

¿EN QUÉ FECHAS SE DISPUTARÁN SUS CLÁSICOS?

Clásico Capitalino: Pumas vs América | Jornada 8 | sábado 13 de agosto | 21:05 horas | CU

