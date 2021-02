Pumas, cerca de imponer racha negativa sin gol en su historia

Pumas tiene que reconciliarse urgentemente con el gol, si es que no quiere imponer una marca negativa en su propia historia. Y es que el equipo auriazul tiene sólo tres goles anotados en lo que va del torneo Guard1anes 2021 , pero tiene cinco juegos consecutivos que no marca, estadística que con la actual ha ocurrido cuatro veces (71-72, 86-87, 88-89 y ahora) en su historia, por lo que nunca ha ocurrido seis veces.

Y aunque la situación apremia para Pumas, para los íconos universitarios Miguel España y Claudio Suárez (Campeones en la temporada 90-91), debe haber paciencia y comprender que ahora están pagando la ausencia de Carlos González.

“Debemos tener un poco de paciencia con el equipo, tiene que despertar ya con Dinenno, ya con un periodo de adaptación, reposición de lo que se vivió al llegar a la Final, lo tienen que resolver, y empezar de lo individual a lo colectivo, tienen que trabajar aunque sea día y noche, porque sino se meten entre los 12 va a ser un fracaso.

“El problema es hacia adelante porque no han recibido tantos goles, pero sólo han marcado tres. Son varios los factores que seguro están lastimando a Pumas, el llegar a la Final a veces al siguiente torneo te pasa factura. Por supuesto que estará preocupado Lillini, la directiva, y hay que decirlo, jugadores como Favio Álvarez, Facundo Waller tienen que dar más, tienen que pesar más. El mismo Iturbe creo que la mejor temporada que vimos de él fue la anterior y no creo que cobre dos pesos, por eso la salida de Carlos González es más notoria porque dejaba todo y ahora lo vemos en Tigres”, dijo España a RÉCORD.

En tanto, el Emperador consideró que además de la ausencia de González, la lesión de Juan Ignacio Dinenno ha mermado más a los Felinos.

“Les afectó mucho la salida de González, la lesión de Dinenno, el tema de Alan Mozo, disminuyeron al plantel, aunque los jóvenes tratan de hacerlo lo mejor posible, pero no les ha funcionado, y ya empieza a preocupar. Los dos eran fundamentales en el esquema, el equipo intenta competir, pero está generando pocas llegadas de gol y no es fácil, pero sí se vio disminuido sobre todo por Carlos González y ojalá ahora Dinenno vuelva a su nivel, pero cuando los delanteros no están atinados, están los demás”, indicó.