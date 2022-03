Pumas: Dinenno, con la misión de anotar su primer gol del Clausura 2022

Pumas sigue a la espera de que su ‘Comandante’ se reencuentre con el gol en la Liga MX. Y es que Juan Ignacio Dinenno no ha podido anotar en lo que va del actual torneo, pero sí lo logró ya en la Liga de Campeones de la Concacaf, pues tanto en la Ida como en la Vuelta de los Octavos de Final ante Saprissa, el delantero auriazul hizo gol, tres en total (uno en la Ida y dos en la Vuelta); sin embargo, los felinos siguen esperando que el argentino logre estremecer la red rival y esta noche contra Santos Laguna en Torreón es una oportunidad nueva.

El inicio del 2022 no ha sido fácil para el goleador auriazul, ya que no arrancó con el pie derecho, porque entre suspensiones, lesiones y su recuperación, no ha podido recuperar el nivel a que tiene acostumbrado a su equipo, pero el sudamericano dejó claro que no se presiona a pesar de que en lo que va del año no ha podido hacer gol en el torneo mexicano.

“No sé cómo ponerlo en palabras. Creo que se exige mucho y bienvenido sea porque quiere decir que me gané esa exigencia. Entendía el proceso de las cosas que me habían pasado y sabía que no iba a ser tan inmediato tener la mejor forma, pero nunca claudiqué y también es gracias al apoyo del equipo que me he sentido muy bien”, expresó Dinenno.

Pero no sólo en la falta de gol se ha reflejado los momentos complicados que en este 2022 le ha tocado vivir al sudamericano, ya que en lo que va del actual Torneo Grita México Cl22, ha jugado sólo cinco partidos y en tres ha sido titular, acumulando únicamente 303 minutos de juego, cuando en las temporadas anteriores se caracterizó por ser, además del goleador, un titular indiscutible de Pumas.

