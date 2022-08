Pumas, en busca de lo que hizo hace un año, cuando Freire advirtió: 'si ganamos, agárrense'

Es momento de que Pumas salga de la mala racha en la que se ha metido y lo logre igual que lo hizo hace justamente un año cuando también pasaba por un mal momento al mando de Andrés Lillini.

Y es que este miércoles Pumas enfrenta a Tigres luego de haber perdido tres partidos consecutivos en la liga (además del amistoso con el Barcelona) en los cuales acumula 11 goles en contra, y de ganar, podría ocurrir lo mismo que en el Torneo Apertura 2021, cuando no habían ganado en cinco partidos seguidos y previo a la Jornada 6 (22 de agosto 2021), cuando recibieron al Puebla, el defensa Nicolás Freire advirtió:

"Somos conscientes de lo que estamos pasando y no nos gusta un carajo, nos duele y estamos enojados; no sólo jugamos por la institución, jugamos por nuestra dignidad. Y si ganamos con Puebla agárrense porque no nos para nadie".

Previo a ese juego La Rebel se manifestó contra la directiva, vencieron a La Franja 2-0, calificaron y llegaron hasta la Semifinal de ese torneo.

Hoy es momento de que los Pumas de Lillini demuestren que aprendieron de aquella experiencia y combinados con los nuevos elementos (Alves, Del Prete, etc) logren volver a ganar en el torneo, pues no lo hacen desde la Jornada 3 cuando vencieron 1-0 al Necaxa en Ciudad Universitaria. Y desde entonces han pasado seis partidos, acumulando tres empates y tres derrotas.

TAMIBÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: AFICIÓN OVACIONÓ AL CATA DOMÍNGUEZ EN SU SALIDA DE LA NORIA