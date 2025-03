Pumas enfrenta a Chivas con alineación improvisada llena de canteranos

Alineación inédita. Con las seis bajas de Pumas, Raúl Alpizar ha tenido que improvisar en el once inicial para enfrentar a Chivas en el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2025. Incluso, habrá un debutante en la defensa ante las tres ausencias de los centrales.

Pumas con cuadro alterno ante Chivas | IMAGO7

Para este duelo Lisandro Magallan, Nathan Silva y Rubén Duarte no están disponibles por diferentes lesiones. Ante esto, la defensa estará confirmada por Alfonso Monroy y Robert Ergas como carrileros. Mientras tanto, en la central estará el capitán Pablo Bennevendo, así como los canteranos Ángel Azuaje y Jonathan Flores, quien debutará en Primera División. En la portería irá nuevamente Alex Padilla.

En mediocampo, José Luis Caicedo estará acompañado por Adalberto Carrasquilla y Santiago Trigos. Ya en ataque, Piero Quispe jugará atrás de Ignacio Pussetto, quien será la máxima referencia en la delantera de Puma. Cabe recordar que Quispe no estuvo en el partido pasado ante Xolos tras cumplir un partido de suspensión.

Esta alineación será utilizada ante seis bajas del cuadro titular de Pumas. En defensa no están disponibles Rubén Duarte, Lisandro Magallan y Nathan Silva, mientras que en ataque no juegan Guillermo Martínez, Jorge Ruvalcaba y Rodrigo López.

Pumas vs Chivas, Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

¿Quiénes son los canteranos de pumas que jugarán ante chivas?

Para el juego ante Chivas, serán seis los canteranos con los que Pumas inicie el juego. Alfonso Monroy, Pablo Bennevendo, José Luis Caicedo, Santiago Trigos, Ángel Azuaje y Jonathan Flores.

De estos seis, son dos los que apenas suman sus primera experiencias en Primera División: Azuaje y Jonathan Flores. Del lado de Azuaje, él hizo su debut en la derrota ante Xolos.

Jonathan Flores debuta en Primera División | IMAGO7

Por otro lado, Jonathan Flores sumará sus primeros minutos con el primer equipo de Pumas. Con apenas 18 años, 7 meses y 18 días, el defensa central debutará. El zaguero llevó su proceso en Fuerzas Básicas desde 2023 y pasó por la Sub 18, Sub 19 y Sub 23.

