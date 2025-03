Pumas es castigado con multa millonaria por Comisión Disciplinaria

Millonaria sanción para Pumas. Luego de la polémica arbitral del pasado domingo y las declaraciones del Club Universidad Nacional, la Federación Mexicana de Futbol le impondrá un castigo millonario al club.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, la Comisión Disciplinaria impondrá una multa a Pumas de aproximadamente 1 millón 200 mil pesos.

El castigo impuesto a Pumas sería en relación a las publicaciones que el Club Universidad realizó el pasado domingo luego de la derrota ante Monterrey, donde la institución señalaba un profundo y malestar rechazo ante el arbitraje en dicho partido.

Federación Mexicana de Futbol confirma sanción a Pumas

Tal y como se adelantó en RÉCORD, la tarde de este miércoles la Federación Mexicana de Futbol a través de la Comisión Disciplinaria confirmó en un comunicado por medio de sus redes sociales oficiales que Pumas fue sancionado con una multa económica.

La Comisión Disciplinaria informó que Pumas violó el articulo 70 inciso c) del Reglamento de Sanciones de la FMF, lo que amerita una multa económica a la institución.

"Articulo 70 - c): Será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales"

