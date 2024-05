Pumas invitó a la comunidad de la UNAM a diseñar un 'nuevo logo'

Los Pumas de la UNAM cumplen 70 años el próximo 12 de septiembre, y para conmemorar esta ocasión especial, han lanzado una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria para diseñar el logotipo conmemorativo del equipo.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el Club Universidad Nacional anunció: "El Club Universidad Nacional invita a todo el alumnado, académicos y trabajadores vigentes de la UNAM a participar en el concurso del diseño del logotipo conmemorativo que se utilizará, por única vez, para celebrar los 70 años de la institución".

Los participantes deberán presentar un logotipo impreso que conmemore los “70 años del Club Universidad Nacional”. La técnica de realización es libre, pero el diseño debe ser inédito, original y no haber sido inscrito en otros certámenes anteriormente. El logotipo debe entregarse impreso en un tamaño no mayor de 60 x 90 cm, y también en una memoria USB que contenga el archivo digital en vectores (formatos pdf, ai o eps). Diseños que no cumplan estas especificaciones serán rechazados.

Las propuestas se recibirán de lunes a viernes en las instalaciones “Ing. Guillermo Aguilar Álvarez Jr”, también conocidas como La Cantera, ubicadas en calle Totonacas 560, colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04300, Ciudad de México. El horario de recepción es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, en la Dirección de Comunicación Social del Club Universidad Nacional.

La recepción de trabajos comenzará desde este lunes 27 de mayo y se extenderá hasta el viernes 28 de junio. El logotipo ganador se anunciará el 31 de julio en el sitio oficial de Pumas y en la Gaceta UNAM.

El ganador del concurso recibirá un premio de 50 mil pesos mexicanos. Es importante señalar que, al enviar su trabajo, los participantes cederán todos los derechos intelectuales, de autor y patrimoniales del diseño a favor de Pumas, de forma absoluta, sin limitaciones y permanentemente.

