Pumas: Israel Castro recordó su gol ante Real Madrid a 16 años de la hazaña en el Bernabéu

El 31 de agosto de 2004 es un día que quedó grabado en la historia de Pumas con letras azul y oro, ya que fue el día que le ganaron al Real Madrid el Trofeo Santiago Bernabéu. Aquel año fue inolvidable para los universitarios, pues lo ganaron todo, Bicampeones de liga, Campeón de Campeones y lo coronaron venciendo a los ‘Galácticos’.

Hoy se cumplen 16 años de aquel momento, en el que con un gol de Israel Castro, los dirigidos por Hugo Sánchez lograron lo que ningún otro equipo mexicano (hasta la fecha) había hecho: vencer al Real Madrid y en su propia casa.

"Es un recuerdo que me quedó en el alma y mucha gente me conoce por eso. Que me haya tocado poner esa cereza en toda esa época, fue un gol que hizo la diferencia, fue algo bueno, pero al final fue el resultado del trabajo de grupo.

"Yo hice pocos goles y ese fue uno de los más importantes de mi carrera. Fue un cambio de juego que no me acuerdo si fue (Joaquín) Botero o (Jaime) Lozano, recibí la pelota, el 'Pareja' estaba metido hacia el centro y yo hice una pared con él fuera del área, y tiré", señaló a RÉCORD, al tiempo en que agregó que “ese gol creo que sirvió también para demostrar que podemos lograr lo que queremos y quedará para siempre como anécdota para contar”.

Finalmente, Israel Castro compartió qué fue lo que les dijo su entonces técnico Hugo Sánchez, antes del juego.

"Como nos dijo Hugo Sánchez, 'tenemos que hacer historia', que era nuestra oportunidad y no lo desaprovechamos, le jugamos al tú por tú al Real Madrid. En el primer tiempo me amonestaron y Hugo acostumbraba a sacar a los amonestados en el medio tiempo, me preguntó que qué tenía, me picó el orgullo y me reivindiqué”.