Pumas: Jorge Ruvalcaba sí llegará al Standard Lieja, pero jugará en la Segunda División

Sí, la llegada de Jorge Ruvalcaba, aún jugador de Pumas, al Standard Lieja de Bélgica es prácticamente un hecho, pues sólo está a detalles de concretarse.

Sin embargo, fuentes consultadas por RÉCORD, cercanas al club europeo informaron que el mediocampista no está considerado en el primer equipo, por lo que jugará en el equipo SL16 FC, que juega en la Segunda División belga; sin embargo, en caso de tener un buen desempeño podría subir al cuadro de la Primera División.

Y es que desde la temporada pasada, además del equipo categoría Sub 21, los equipos de la liga (equivalente a la Primera División) tienen derecho a un equipo en la Segunda División de Bélgica. Y ahora el del Standard Lieja es un equipo Sub 23 con un solo jugador mayor a esta edad. Dicha escuadra no puede ascender de categoría, pero sí descender.

Hasta el momento, son detalles en la documentación lo que se mantiene pendiente para cerrar la negociación y Jorge Ruvalcaba pueda emigrar a Bélgica.

