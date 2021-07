Marco García está de regreso en el primer equipo de los Pumas y está peleando por hacerse de un lugar en el 11 titular del técnico Andrés Lillini, para el Torneo Apertura 2021.

Y es que después de más de un año de ausencia, pues el 6 de marzo 2020 ante América sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y eso lo dejó más de seis meses sin actividad. Además de que el periodo de recuperación coincidió con la sanción que le impuso la directiva, luego de que se reavivara el asunto de las fotografías que en 2017 le tomó a una psicóloga sin su autorización.

Sin embargo, el canterano superó todo, la operación durante la pandemia y una corta etapa en Pumas Tabasco y el equipo Sub 20, y hoy está peleando por ser él quien se quede con el puesto que Juan Pablo Vigón dejó vacante en el mediocampo, aunque no tiene nada asegurado, pero se sabe que no le desagrada al cuerpo técnico auriazul.

Incluso, a lo largo de la pretemporada Marco García ha sido considerado en los juegos amistosos que ha tenido el cuadro auriazul; el juvenil ha tenido actividad en los cuatro partidos y fue titular en el último ante San Antonio, que jugaron el sábado en Estados Unidos, y en los demás ha entrado de cambio.

Y aunque es el canterano, junto con Amaury García, que tiene la posibilidad de ocupar el lugar vacante, todavía no es un hecho, ya que existe la posibilidad de que el Club Universidad se haga de un mediocampista nuevo que juegue en el mercado mexicano, pero no conseguir ningún fichaje que se acomode a sus necesidades, Marco García se mantendrá como opción para el técnico Andrés Lillini.

