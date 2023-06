Pumas: Nico Freire no entra en planes de Mohamed y ya le buscan acomodo

La continuidad de Nicolás Freire en Pumas no es un hecho. Y es que a pesar de que en 2022 la directiva auriazul renovó el contrato del defensa argentino hasta 2025, RÉCORD pudo saber que el capitán felino (hasta el torneo pasado) no está seguro en el Club Universidad, pues no entra en planes e incluso ya llegó el brasileño Nathan Silva, quien está contemplado para la zaga central y está por firmar su contrato, quien ya fue dirigido por Antonio Mohamed en el Atlético Mineiro.

Trascendió también que a pesar de que hay interés de otros clubes mexicanos por Nicolás Freire, no se ha concretado nada, debido a que el argentino se mantiene en negociaciones económicas con el Club Universidad por los años de vigencia que le quedan en el contrato.

De hecho, desde el inicio de la pretemporada felina, Freire no estuvo trabajando con el equipo e incluso no realizó el viaje a Acapulco y se quedó entrenando por su lado en la Ciudad de México, hecho que continúa hasta el día de hoy, pues se mantiene en forma de manera independiente al resto de los jugadores felinos.

En el torneo pasado, la de Pumas fue una de las peores defensas, ya que recibieron 32 goles en la fase regular del Clausura 2023.

