El ex director técnico de Pumas, Gustavo Lema, habló en una entrevista para Claro Sports al respecto de algunos temas que se suscitaron en su estancia con el cuadro auriazul. Entre dichos temas resalta la salida de Julio González y la llegada de Alex Padilla, portero a quien el técnico argentino no pidió desde un inicio para el presente torneo Clausura 2025.

El exestratega puma se sinceró al respecto de su salida del equipo | Imago7

Padilla no era opción para renovar la portería

Una de las bajas más significativas para Pumas en el presente torneo fue la de su portero Julio González, por lo que los universitarios tuvieron que buscar a un nuevo guardameta que se quedara con la titularidad en el equipo, por ello Lema estuvo en constante comunicación con la directiva.

"¿Estamos en condiciones de traer una bomba, un portero de los tres o cuatro equipos que siempre pelean el torneo?", preguntó Lema; pregunta que tuvo una respuesta negativa por parte de los altos mandos auriazules, razón por la que comenzaron a buscar un arquero titular que peleara el puesto con Pablo Lara, canterano puma.

Padilla festejando en la tanda de penales de Play In ante Juárez | Imago7

"La verdad Padilla no estaba en los planes, no estaba en el radar, cuando uno de los directivos dijo que estaba la posibilidad de hacerlo, a mí me encantó", expresó Lema, argumentando que el fichaje del exjugador del Athletic Bilbao iba acompañado de un trabajo con jugadores jóvenes.

¿Qué pasó con Julio González y Gil Alcalá?

Gustavo Lema también confirmó que las salidas de los porteros Julio González y Gil Alcalá pasaron por él, sin dejar de tomar en cuenta a la directiva: "Yo fui uno de los más dolidos porque los aprecio a los dos como profesionales. Hubo una discusión de las que hay un montón y el grupo generalmente se sobrepone o un entrenador maneja acercando a las partes".

No obstante, el estratega argentino complementó la información asegurando que el tema no fue directamente con los porteros, sino con el grupo, mencionando que se dividió el vestidor. "Se separaron las aguas", dijo Lema en torno a la discusión entre ambos guardametas, generando bandos en el equipo, por lo que para Lema, la mejor decisión fue despedir a ambos evitando que dichos bandos que se habían formado, siguieran existiendo en la institución.

González y Alcalá en una foto oficial de Pumas | Imago7

