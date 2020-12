Pumas: Talavera, deslindado de cualquier responsabilidad en los goles; asegura Lillini

La experiencia de Alfredo Talavera, fue uno de los factores que Andrés Lillini, técnico de Pumas, tomó en cuenta para elegir al portero que disputaría la final de vuelta y deslindó de cualquier responsabilidad al arquero felino de los goles recibidos.

“En el gol de Gigliotti tuvimos errores en el inicio de la jugada, fueron sucediendo tres situaciones diferentes de errores y no creo que haya tenido nada que ver porque lo agarra caminando, disparo abajo. Si me quedaría con esa imagen la verdad no me parece que haya tenido ninguna responsabilidad en ninguno de los dos goles”, manifestó en conferencia.

Sin embargo, consideró que no fue una elección fácil, pues Talavera había tenido un destacado desempeño durante todo el torneo regular, mientras que Julio González, también hizo un sobresaliente trabajo en Liguilla, así lo consideró el propio estratega auriazul.

“Tuvimos jerarquía y el talento de Talavera durante 17 fechas, tuvimos la jerarquía y el talento de Julio en la Liguilla, fue una decisión muy complicada, me volqué por Talavera por la experiencia. Somos el equipo más joven de México, nos enfrentábamos contra un equipo donde ya todos tenían buen rodaje, muchas finales y Tala es del poquito que había jugado una final”, expuso.

