León: Derrotó a Pumas y se convirtió en Campeón del Guardianes 2020

León es el nuevo rey del futbol mexicano. Con precisión, hambre, garra y futbol, La Fiera se alzó con el título del Torneo Guard1anes 2020; el nuevo campeón es ‘simplemente’ el mejor equipo de la liga.

Los leoneses aprovecharon las imprecisiones y desatenciones del rival porque justo la Final fue la noche que no debían tener los Pumas. Erraron pases, no llegaron al área rival; la garra no fue suficiente, y menos cuando enfrente estaba un felino verdaderamente feroz, que además de garra también tenía el futbol del que hizo gala a lo largo de toda la temporada. Aunque no le fue sencillo ganar su octava estrella porque pese a todo, Pumas no se los dejó tan sencillo porque la diferencia en el marcador fue un gol (2-1).

Once minutos bastaron para que León alzara la mano como el digno primer lugar del torneo que fue, y Emanuel Gigliotti no desaprovechó la mala marca de Pumas, pero sobre todo la ‘colaboración’ del portero Alfredo Talavera, que tenía más de un mes de no jugar, que no hizo más por la pelota y sólo contempló como por su lado derecho entraba la pelota hasta el fondo de la red.

A partir de ahí, La Fiera poco a poco se adueñó de su casa e hizo que cayera en su juego, aunque Universidad intentó reaccionar y poco a poco parecía que mejoraba, pero nada fue suficiente para que sus jugadores ‘despertaran’ y demostraran que estaban jugando una Final y no cualquier partido como en varios ocasiones del partido parecía.

El tiempo transcurrió y aunque Pumas trató, no le salió nada porque cuando el azul y oro más necesitaba, los futbolistas felinos no salieron en su mejor noche, aunque no bajaron los brazos. Sin embargo, el futbol del León fue claro, contundente, como lo fue a lo largo del Torneo Guard1anes 2020; las oportunidades que tuvieron no las desperdiciaron.

Y así fue justamente ya en la recta final del partido, cuando el recién ingresado Yairo Moreno, quien tenía un par de meses de no jugar, tocó la pelota, aprovechó la desatención de Nicolás Freire y mandó la pelota al fondo de la red de Pumas, y ahí acabó la Final. Universidad ya no se levantó y León era el nuevo Campeón del futbol mexicano.

Y más allá del Campeón, Pumas tuvo una temporada de ensueño, y al final tuvieron la humildad de aplaudir al León que hoy superó a Universidad, al ya tener ocho títulos en el futbol mexicano.

