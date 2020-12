Pumas: Andrés Lillini definirá pronto salidas y fichajes con la directiva

Las especulaciones con respecto a la posible salida de jugadores de Pumas como Carlos González, Juan Dinenno y Alejandro Mayorga aún no están esclarecidas y será en los próximos días cuando se tengan propuestas de manera oficial por alguno de ellos, así lo hizo saber el técnico Andrés Lillini.

"Me dijeron que en el transcurso de hoy, mañana y el miércoles me van a comunicar si oficialmente va a haber algún acercamiento de algún club por Carlos González, por Iniestra, la renovación del préstamo o no de Mayorga. En estos tres días me van a dar la claridad sobre esos temas, hoy no tengo nada oficialmente, en base a eso vamos a ver cómo procedemos al armado del siguiente torneo", declaró en conferencia de prensa.

Y aunque Dinenno se colocó entre los principales goleadores de la Liga MX y ha sido un atacante sobresaliente desde su llegada al conjunto auriazul, Lillini afirmó que aún no se tiene una propuesta por el argentino y espera que pueda permanecer en el club de cara a la siguiente temporada.

“Oficialmente no tengo nada. Estoy con Jesús (Ramírez) y con el presidente, de Juan Dinenno no tengo nada oficialmente porque no ha llegado ninguna oferta, así que esperaremos. Ojalá que cierre libre el pase y no llegue nada, que todavía lo podamos tener”, apuntó.

En cuanto a los jugadores que los universitarios tienen a préstamos, como es el caso de Felipe Mora y Martín Rodríguez, el estratega confirmó que están en negociaciones con los clubes en los que actualmente se desempeñan, mismos con los que finalizan contrato el 31 de diciembre.

“En cuanto al regreso de Felipe Mora y Martínez Rodríguez terminan contrato con sus clubes el 31 de diciembre y ambos casos están en negociaciones con los clubes”, expresó.

