Pumas: 'Turco' Mohamed sabe que aún deben mejorar: 'Somos un equipo en formación'

Seguimos siendo un equipo en formación. Antonio Mohamed, director técnico de Pumas, señaló que su equipo aún está en un periodo de formación, ya que él apenas lleva seis jornadas a cargo de esa institución y algunos refuerzos se tienen que ir adaptando.

Mohamed se mostró bastante crítico con su equipo, ya que después de haber empatado a cero ante Mazatlán señaló que no fue un buen partido para ellos pero que tienen que aprender de él.

"No fue nuestro mejor partido, está claro, el equipo no jugó como como habíamos preparado el partido, estuvimos muy errático en los pases, no logramos jugar en bloque y el equipo lo resintió, realmente fue un partido que no fue bueno para nosotros, esto nos tiene que servir de aprendizaje y saber que todos los partidos tienen un alto grado de dificultad".

Sin embargo, el entrenador de Los del Pedregal suavizó un poco la situación al decir que son un equipo en formación, sobre todo por las recientes incorporaciones de sus fichajes: "Nosotros somos un equipo que está en formación, eso está claro, yo llevo aquí seis jornadas trabajando y estamos en formación, Robert y el Toro que llegó hace 4 o 5 días, después los demás sí vienen trabajando juntos más tiempo, pero estamos en formación".

Para el Turco, este resultado le demostró que aún hay mucho por mejorar, pero que está claro que ya se han ganado un respeto por parte de los rivales: "Tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar más, tenemos que saber que en poco tiempo nos ganamos un respeto, entonces tenemos que aprender a jugar con espacio para defender, tenemos que no perder la pelota rápido, tenemos que tener más paciencia para manejarla, hay un montón de ítems ahora para mejorar para no dar la sensación que vimos hoy, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos los elementos para hacerlo, así que estaría del cuerpo técnico corregir ese tipo de situaciones".

