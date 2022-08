Pumas: Un 'hospital' de cara al duelo contra Chivas

Pumas llegará ante Chivas con un 'hospital', pues seis jugadores auriazules, en su mayoría titulares, están lesionados y dependiendo de su evolución podrían o no tener actividad en el juego del sábado ante el Rebaño.

De acuerdo a información que hace unos dias proporcionó el propio Club Universidad, Eduardo Salvio, Julio González, Higor Meritao y Arturo Ortiz padecen lesiones musculares que los dejaran fuera de las canchas al rededor de 10 días y dependiendo de cómo reaccione su cuerpo ante la recuperación, por lo que el delantero, portero, mediocampista y defensa central, están prácticamente descartados del cuadro de Andrés Lillini para el duelo que viene, y es un duro golpe para los universitarios, pues todos son parte del 11 titular. De hecho, por la lesión de Julio González, el miércoles se dio el debut de Gil Alcalá en la portería auriazul en un partido de Liga MX.

Pero no conforme, del duelo que empataron a uno con Tigres el miércoles pasado en Ciudad Universitaria, Pumas acarreó dos lesionados más y ambos en integrantes de la defensa central: Gerardo Galindo y el colombiano José Luis Caicedo, quien pese a las dolencias siguió jugando, e incluso entrenó este jueves; sin embargo, aún no se hace oficial el padecimiento de ambos futbolistas y si es que estarán o no listos para el juego del sábado. En el caso de Galindo, el canterano ha sido titular en los juegos recientes debido a la lesión del 'Palermo' Ortiz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: CÉSAR MONTES VOLVIÓ A LOS ENTRENAMIENTOS TRAS SUPERAR EL CORONAVIRUS

"Los cambios nos llevaron a tomar modificaciones que no son sus puestos naturales porque se lesionan dos centrales en el mismo juego, Caicedo y Galindo", dijo el técnico Andrés Lillini al término del juego ante Tigres.