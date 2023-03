Rafa Puente sobre derrota de Pumas ante Cruz Azul: "El plan fue casi perfecto"

Después de haber perdido (1-0) con Cruz Azul, Rafael Puente, técnico de Pumas, se dijo convencido de que pese a llevar seis derrotas en el torneo, su equipo aún tiene remedio.

"Tiene punto de solución y reiterando lo que dije, la ejecución del plan de partido fue casi perfecto y la realidad es que nosotros nos ocupamos de trabajar, de dar las mejores herramientas y no nos desgastamos, eso te paraliza y dejas de hacer bien tu trabajo.

Sabemos lo que es estar al frente de la institución", señaló el entrenador, quien expresó que por medio de los medios de comunicación no lo pedirá a la directiva que lo mantenga en la dirección técnica. Además de que dijo que entiende que los jugadores estén cabizbajos.

"No es la tribuna correspondiente para decir algo del tema. Al estar sólidos en defensa aquejamos una carencia en fase ofensiva, no tuvimos tantas opciones y me parece que tuvimos algunas aproximaciones y no concretamos.

"Me preocuparía si después de perder están sin el semblante que les viste. Hay frustración y eso lleva a esos semblantes", expresó.

