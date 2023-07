Robert Ergas sobre su llegada a Pumas: 'Es la oportunidad más importante de mi carrera'

Pumas es para Robert Ergas la mejor oportunidad en su carrera y no va a desperdiciarla. Y es que el uruguayo llegó este torneo para reforzar a los felinos y ahora que están jugando la Leagues Cup selló de su compromiso con el azul y oro.

"Sí (es la oportunidad de su carrera), sin lugar a duda, sobre todo en la etapa que me agarra, con 25 años, con una madurez importante, con la cabeza abierta para seguir aprendiendo y enfocado en mejorar y dejar huella si Dios quiere. Mi compromiso es brindarme al cien por ciento, sobre todo mis compañeros, al cuerpo técnico, vaciarme y dar lo mejor de mí", dijo a RÉCORD.

Robert no le teme al liderazgo y desde ya levanta la cara con la afición a la que le pide paciencia, pues el equipo está trabajando para brindarles alegrías.

"Que la afición no se desespere. Entendemos la exigencia porque es un equipo muy grande e inclusive internacionalmente hay muchos aficionados de Pumas repartidos. Ahora venimos de sumar, vamos creciendo, somos conscientes de que hay muchísimas cosas por mejorar, pero estamos trabajando para darle a Pumas lo que se merece.

"Nos enfocamos en ganar todo lo que se juegue, aquí en el torneo local o internacional. Estamos preparados para pelear todo, porque es una obligación de la institución por lo grande que es, por la responsabilidad que conlleva estar acá, estamos obligados a ser protagonistas", selló.

Robert Ergas no dudó en fichar con Pumas por la historia del club

"Apenas surgió la oportunidad de venir hablé con mi representante y le dije que avanzara, que no iba a tener problema en ningún ámbito de la negociación, que quería estar aquí, es un equipo grande. Me puse a investigar y al llegar gente del club me empapó un poco de la historia", señaló.

Además, confesó que le atrae la comida mexicana y que tiene en ‘Toro’ Fernández un amigo de antaño, algo que espera le haga la adaptación a México y a la Liga MX más sencilla.

"La comida me encanta, el picante no mucho, pero creo que México tiene una cultura gastronómica muy buena. Creo que la de acá y de España son las mejores comidas que sin duda he probado, me encantó. Por suerte ya me siento muy adaptado, aunque al principio me costó la altura", señaló.

"Todos aquí me recibieron una manera increíble, pero tener a un colega (al 'Toro' Fernández) de tu país con el que has compartido cosas incluso en Uruguay, la verdad que hace mucho más fácil todo. Hemos competido en contra y tenemos muchos amigos en común", finalizó.

