Talavera sobre su salida de Pumas: ‘Me siento traicionado, me hicieron ver como el villano’

Tras la salida de Alfredo Talavera de Pumas, el arquero mexicano ha rato el silencio y contó cómo se dieron las cosas, pues no le gustó la forma en que la directiva le ‘echó la culpa’ por no querer renovar en un comunicado.

Talavera comentó que tras ver el comunicado de UNAM donde decían que el portero de la Selección Mexicana y ahora futbolista de Juárez no quería renovar con el equipo, se sintió traicionado.

“Todos vimos ese comunicado y creo que debe haber una ética profesional, humana, donde debe haber mucha transparencia. No me gusta entrar en dimes y diretes, estar en boca de todos.

“Yo siempre me he manejado en una sola línea. Y al momento que vi ese comunicado me sentí como traicionado porque las cosas no fueron así. Me quieren hacer ver como el villano, esa parte ya no me gustó. Contesté como tenían que ser las cosas, lo aclaré y hasta ahí”, dijo Alfredo Talavera para Fox Sports.

Desde Juárez, Alfredo Talavera revela en #LUP la razón por la que salió de Pumas... ¡No dijeron lo que en realidad pasó! #TalaEnLUP pic.twitter.com/GaznDhHnBZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 30, 2022

Talavera explicó que fue desde diciembre de 2021 que él mismo se acercó a la directiva Azul y Oro para negociar sobre su renovación con los Pumas, pero que al no ver interés se alejó.

“El comunicado que ellos sacaron no dice lo que realidad fue. Desde diciembre de 2021 estuve en contacto con ellos, aunque no me llamaran, yo iba cada 15 días hasta que llegó un punto en que dije: ‘no les intereso, no interesa que yo esté ahí’", confesó.

“En ese momento me dieron a entender que así eran las cosas, que no había interés de ellos arreglarme en ese momento”, finalizó Alfredo Talavera, quien aseguró que está en Juárez porqué le ilusionó el proyecto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRÍTICA RÉCORD: ¿CUÁNTO PAGÓ AMÉRICA POR CABECITA RODRÍGUEZ?