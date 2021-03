Antonio Valencia: 'Querétaro será el último equipo en mi carrera'

De cara al conocido "Clásico de la 57", Antonio Valencia reveló que Querétaro será el último equipo de su carrera, pues a sus 35 años cree que el retiro está cerca y Gallos Blancos es el lugar adecuado para poner fin a una trayectoria de más de dos décadas.

"Lo hablé con mi familia. Gallos será mi último equipo. Estoy por cumplir 36 años, la estoy pasando muy bien y estoy más que seguro que aquí me voy a retirar", indicó en conferencia de prensa previo al Gallos vs San Luis de este domingo.

"Me gustaría que la afición queretana me recuerde con mucho cariño ahora que se termine mi paso por Querétaro, espero hacer bien las cosas aquí para que si en algún momento regreso de visita a esta ciudad, se me recuerde con un gran cariño por el trabajo que hice", añadió.

Valencia inició su carrera en 2001 como jugador del Nacional, emigrando velozmente al VIllareal en 2005, pasando por Recreativo, Wigan, Manchester United y LDU Quito hasta llegar a Gallos este invierno.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MONTERREY: DERROTÓ A QUERÉTARO CON DOBLETE DE ROGELIO FUNES MORI