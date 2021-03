Altamirano: 'Todos salimos frustrados por la última jugada'

Después de haber empatado a dos con Chivas, pero no haber podido mantener la ventaja de un gol que tenían, Héctor Altamirano, técnico de los Gallos Blancos, reconoció la frustración que le causó el resultado, pues dijo que a pesar de que sus jugadores tuvieron un buen desempeño, no sirvió de nada porque no ganaron.

“Al final nos queda amargura por la última pelota que no defendimos y teníamos que defender con el alma esa jugada para que los puntos se quedaran en casa, los muchachos trabajaron bien pero no pudimos coronarlo y me siento frustrado porque no pudimos conseguir los tres puntos.

“El equipo tenia claro que teníamos que sumar, es importante volvernos fuertes de local y sabíamos que enfrentaríamos a un rival complicado y con estos partidos no te puedes equivocar y nos equivocamos. Todos salimos molestos porque queríamos ganar y hay que ajustar, no podemos relajarnos ni un solo minuto porque nos cuestan los partidos”, indicó.

Incluso, el Pity reconoció que la desconcentración fue lo que ocasionó que su equipo no pudiera ganar el partido y le empataran en el tiempo agregado.

“Nuestro equipo se plantó ante un rival que tiene buenos jugadores, pero si hubiéramos estado atentos a cada pelota que había que defender el resultado hubiera sido justo.

“Nos toca seguir trabajando, hacer consciencia a todos y saber qué necesitamos más de 98 minutos de estar atentos porque dejamos ir puntos. El equipo hizo un partido bueno que no pudo ser redondo porque antes de cada tiempo nos empatan y esto nos termina mermando, pero hay que tratar de levantarnos lo más pronto posible porque tenemos un partido complicado de visita donde tampoco se nos han dado los resultados“, dijo.

