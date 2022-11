Mikel Arriola sobre falta de pago a jugadores de Gallos: 'No hubo solicitudes de ellos en esta asamblea'

Ante la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol no hay ‘denuncias’ de ningún integrante de los Gallos Blancos respecto al adeudo de dos meses de sueldo, así lo informó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

Incluso, el dirigente aclaró que durante la Asamblea de Dueños que se llevó a cabo, los temas del Club Querétaro no se trataron, incluyendo la venta del mismo; sin embargo, dejó claro que estarán pendientes del asunto de los salarios, siempre y cuando todo se haga por medio de la Comisión de Controversias de la FEMEXFUT.

“En el momento de esta asamblea no hay en la Comisión de Controversias ningún planteamiento en sentido contrario. No fue tema el Querétaro en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro, que está instruida por la propia asamblea, pero no fue tema. Respecto a los salarios estaremos muy pendientes por medio de la Comisión de Controversias”, explicó.

A petición de Gallos Blancos, no se platicó una posible reducción del castigo a La Corregidora.

Asimismo, Mikel Arriola reiteró que por el momento no se habló absolutamente nada relacionado a los Gallos Blancos e incluso el propio equipo no solicitó que así se hiciera durante la asamblea, por lo que tampoco se trató el tema de la reducción del castigo luego de los hechos violentos de marzo pasado en La Corregidora.

“No hubo solicitudes de Querétaro en esta asamblea, estaremos muy cercanos con ellos para revisar ese tema (la reducción del castigo); en lo formal no hemos recibido ninguna solicitud de Querétaro para reducir esa sanción, pero estamos muy cerca del equipo para ver cómo va a cumplir de aquí a marzo esa sanción”, señaló.

