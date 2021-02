Pity Altamirano: 'No hablaré del arbitraje, soy intenso al dirigir y ellos piensan que soy agresivo'

Héctor Altamirano, técnico del Querétaro, se negó a hablar del arbitraje y la expulsión en contra que sufrió su equipo en el partido.

"Me prometí no hablar del arbitraje porque no es lo correcto. Soy de la vieja guardia soy muy intenso a la hora de dirigir y ellos piensan que soy agresivo, del arbitraje no quiero hablar”, sentenció en conferencia de prensa.

Al estratega del conjunto emplumado, poco le importó la derrota de su equipo frente al América y alabó a sus jugadores por el esfuerzo que realizaron anoche frente al conjunto de Coapa.

“Quiero alabar a mis jugadores, quiero aplaudirles a ellos, lucharon cada pelota, hoy me representaron. A todos les gusta ganar y sumar, pero vamos en el camino correcto y si seguimos de esta manera, vamos a conseguir triunfos y defenderemos el escudo como se debe”, manifestó en conferencia de prensa.

Altamirano señaló que pese la expulsión de Alexis Doldán al minuto 11, su equipo supo ajustarse y estuvo cerca de llevarse un punto del Estadio Azteca.

“El equipo supo ajustarse a pesar de la expulsión, me siento contento con los muchachos, dieron el alma en cada jugada, el equipo pudo haberse llevado un punto, que hubiera sido muy especial para nosotros”, destacó.

Finalmente, el Pity, advirtió que los Gallos le darán vuelta a la página y buscarán fortalecerse jugando de local para seguir sumando de a tres lo que resta de la temporada.

“Nosotros al inicio hablamos de muchas cosas y una de las ocas que nos prometimos es que de local tenemos que hacernos fuertes, nosotros vamos salir como hemos salido de local, por ahora es tratar de reponernos y tratar de asimilar la derrota. De local tenemos que seguir sumando”, concluyó.

