Querétaro: Mikel Arriola reveló que el plazo de venta de Gallos Blancos se amplió

En la Asamblea de Dueños se determinó que el plazo para vender al Club Querétaro se ha ampliado, pero sin tener una fecha límite clara. Y es que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, explicó que la gente de Grupo Caliente, dueño de los derechos federativos de los Gallos Blancos, explicó la razón por las que necesita un plazo mayor para poder vender.

“Se habló de ampliar el plazo que tiene para vender a los Gallos Bancos. Lo que explicó el presidente del Querétaro es que a partir de que hubiera una fecha para la venta se habían acercado diversos compradores que no mencionó, pero le estaban castigando el precio y para la liga es importante que eso no pase porque se devalúa la industria y ese fue el razonamiento que dio y me parece lógico, se determinó que esa compra venta se haga lo antes posible, y la asamblea lo irá revisando”, dijo.

Al margen, Mikel Arriola fue cuestionado sobre si es que se habló en la asamblea de quiénes son los representantes del Club Cruz Azul y si es que los hermanos Álvarez tienen o no que ver aún en el equipo.

“La representación que tenemos de Cruz Azul es de Víctor Velázquez, hoy compareció ante la asamblea y somos una asociación civil, no jueces en términos de quién tiene el control, no somos autoridad administrativa, tenemos acreditada jurídicamente la personalidad de Víctor Velázquez y por eso seguiremos trabajando así”, señaló.

