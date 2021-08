Almada tras encararse con Valdés: 'No me gustan los berrinches y lo aclaramos'

A Guillermo Almada, técnico de Santos, no le gustan los ‘berrinches’ y por eso habló sobre la evidente molestia de su jugador Diego Valdés al haber salido de cambio al minuto 73 del triunfo (2-0) sobre FC Juárez, el timonel dejó claro que no le gusta que se hagan ese tipo de cuestiones públicas y por eso se acercó al jugador chileno.

“Lo de Diego es comprensible, cuando uno hace un cambio y quiere seguir jugando, fui a aclararle situaciones que no me gusta dejar en el aire, le di una opinión que le quería dar, él la oyó y lo atendió, nada más.

"Yo fui jugador de futbol y lo entiendo, uno cuando sale no va a salir feliz, pero cualquier cosa tenemos que conversarlo a la interna, no me gusta que los jugadores hagan berrinche, no me gusta dejar cabos sueltos, él es una gran persona y un jugador importante para nosotros”, señaló.

Respecto al partido sobre la escuadra de Ciudad Juárez, el timonel del cuadro lagunero felicitó a sus jugadores por el resultado y porque pudieron mejorar las cuestiones que le estaban fallando.

“Es una victoria que merecimos por lo que hicimos en la cancha, salimos a buscar desde el inicio, generamos las mejores situaciones sobre todo en el primer tiempo y para el segundo tratamos de corregir la precisión. En definitiva, nos llevamos un resultado muy justo, pero tenemos que seguir mejorando, es un triunfo que nos reconforta y felicito a los jugadores por el esfuerzo que hicieron”, indicó.

