Carlos Acevedo, quiere ir a Qatar 2022: 'De tercer portero, de utilero o lo que sea'

Desde su aparición con Santos, Carlos Acevedo se ha destacado debajo de los tres postes del conjunto lagunero, como en su pasada actuación ante Chivas en la que lució con grandes atajadas para colgar el cero.

Y con el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, El arquero de los Guerreros levanta la mano para ser tomado en cuenta por Gerardo Martino y expresó su deseo para acudir a la próxima Copa del Mundo sin importar su condición y no esperar otro ciclo mundialista.

"Sería un poco mediocre de mi parte que hasta el próximo ciclo mundialista estaría en Selección. Yo tengo eso dentro de mis metas, poder colarme de tercero (portero), de utilero o de lo que sea durante este ciclo mundialista. Hay que ser muy humilde para conseguirlo. Lo tengo en mi lista de deseos y lo tengo claro para poder lograrlo", reveló Acevedo en entrevista para TUDN.

"Mi sueño es que cada vez que haya convocatoria, es ver mi nombre. No ha estado, pero a mí me motiva eso para seguir mejorando. Me gusta preguntarle a gente de experiencia para mejorar esos detalles, quiero pulir esos detalles para poder representar a México", añadió.

