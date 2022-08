Cecilio Domínguez sobre su regreso a la Liga MX: ‘No extrañaba el futbol mexicano’

Cecilio Domínguez, quien recientemente volvió a México para jugar con Santos Laguna, dijo en charla con RÉCORD que entre sus propósitos estaba volver a la Liga MX; sin embargo, admitió que no extrañaba el futbol de nuestro país.

“No extrañaba (el futbol mexicano) pero sí dije que quería volver en algún momento y ahora se dio esta posibilidad y hoy ya estoy acá”, declaró Domínguez.

Asimismo, Cecilio aseguró que la razón por la que decidió volver a tierras aztecas para enrolarse con los Guerreros fue que los considera un equipo importante, que además cubre al cien todas sus necesidades, por lo que espera salir Campeón con esta institución.

“Porque es un equipo que pelea, es un equipo importante. Cuando estaba en el América siempre nos hacían buenos partidos, siempre me hablaban bien del club, me hablaron maravillas del club, el club tenía muchas cosas que yo necesito hoy en día, así que me decidí por eso”, comentó.

“El club es increíble (Santos Laguna) me hablaron muy bien y yo creo que tenemos herramientas para hacer cosas importantes. Primeramente trabajar, soñar con cosas grandes, porque eso hacen que sucedan y después es seguir partido tras partido, obviamente nuestro objetivo es clasificar primero a la Liguilla y luego ser Campeón, pero siempre paso a paso, para no enfocarnos en el más allá”, agregó.

Antes de volver a México, el paraguayo jugó en la Liga Argentina con Independiente de Avellaneda, y posteriormente tuvo un breve paso en la MLS con el Austin FC. Por este motivo, el ex de América señaló cuales son las diferencias que existen entre estas tres Ligas.

“Son ligas diferentes (Liga MX, MLS, Liga Argentina) en la argentina es muy físico, es más aguerrido, tiene buenos jugadores. La Liga de Estados Unidos está creciendo muchísimo, que ya es una realidad, creo que las estadísticas hablan por sí solas, tiene equipos muy importantes con buenísimos jugadores, jugadores top que están en muy buen nivel. La Liga mexicana es muy dura, cada equipo tiene sus jugadores con buen futbol. Son ligas muy importantes”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR SANTOS: CARLOS ACEVEDO RENOVÓ CON LA COMARCA HASTA 2027