Guillermo Almada, tras agónica derrota ante Rayados: 'Pagamos caro algo que no merecimos'

Un error le costó a Santos perder (1-2) el partido ante Rayados y justo en los minutos finales del encuentro, hecho que a Guillermo Almada, técnico de la escuadra lagunera, le dejó un mal sabor de boca.

"Volvemos a recibir un gol sobe la hora por un error defensivo y creo no fue merecido, la realidad es que lo cometimos, terminamos pagando caro algo que no merecimos, pero tenemos que seguir mirando para enfrente y tenemos cosas que seguir mejorando como recuperar la solidez defensiva. Me deja tranquilo la actuación del equipo, pero no el resultado y el momento en que estamos”, dijo.

Asimismo, el timonel sudamericano aseguró que, a pesar de que ya hablado y trabajado con sus jugadores sobre cómo evitar errores, tendrán que intensificar la labor para que no se repita y les cueste perder puntos que son importantes.

"Estos puntos duelen sobre todo cuando se hacen méritos, hoy que estuvimos jugando permanentemente, hay que conversar mucho con ellos, todas estas situaciones las hemos hablado, pero nos cuesta aprender de nuestros errores, con los golpes tenemos que aprender para que no ocurra más porque son errores muy groseros", dijo.

