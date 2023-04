Joahan Rodríguez sobre salida de Eduardo Fentanes: "Ya no veía un equipo comprometido"

Eduardo Fentanes fue retirado del cargo como director técnico por los malos resultados que tuvo con Santos. Joahan Rodríguez, campeón con el equipo de la Comarca Lagunera en 2001, aseguró que la directiva tomó una buena decisión.

"Con Fentanes ya no era un equipo con energía, era un equipo apagado, era un equipo sin luz, ya no veía un equipo comprometido, con ganas, con deseos, no veía un equipo que pudiera estar alegre, algo importante en un partido y para el futbol”, dijo en plática con RÉCORD.

El exfutbolista aseguró que el cambio de estratega les vendrá bien a los jugadores de Santos, mencionó que la mentalidad tendrá que cambiar para obtener mejores resultados.

"El cambio de entrenador me parece justo, al final cuando un entrenador llega a un equipo, el jugador siempre tiene otra mentalidad, ‘le voy a meter todas las ganas, el corazón, para que yo sea el titular’, el que esté en la banca tendrá el mismo pensamiento, ahora sí, con él voy a entrenar, con él voy a jugar, quiero que me vea’, toda la mentalidad cambia totalmente y eso es normal creo que le va a dar buena reacción a Santos y la afición es muy dura cuando tiene que serlo y es fantástica cuando hay buenos Resultados”, dijo Rodríguez.

