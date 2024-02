Nacho Ambriz confesó que el el vestidor de Santos está desmotivado por los resultados

Un vestidor tocado. Santos sumó una nueva derrota en este Clausura 2024, lo que está dejando secuelas en el interior del equipo, ya que Ignacio Ambriz señaló que encontró un vestidor tocado.

Después de debutar con una derrota con los Guerreros, el estratega mexicano confesó que después del resultado negativo ante Pumas ingresó al vestidor y se encontró con varias caras tristes: "No es fácil entrar al vestuario y ver caritas largas, ver otra vez lo mismo".

Respecto a esta situación que tiene a la institución lagunera peleando por salir de los últimos lugares de la tabla, Ignacio Ambriz comentó lo siguiente: "Me siento un poco mal con los chicos porque ha sido palo tras palo, 9 goles en contra en los últimos 3 partidos, no es fácil entrar al vestuario y ver caritas largas, otra vez lo mismo, pero como decimos los entrenadores no queda más que trabajar y levantarles el ánimo ya que el miércoles tenemos otro partido".

Ante esta situación, Ambriz tiene claro de que debe de trabajar en lo anímico de cara al próximo partido ante Toluca: "No es nada fácil, el ánimo es lo primordial independientemente de a quién ponga, si mi equipo no llega con buen ánimo y actitud será difícil, mi tarea en estos dos o tres días es recomponer a los jugadores en lo mental, estoy seguro que este equipo va a jugar bien".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE ESTRENÓ CON PUMAS! LEO SUÁREZ MARCÓ SU PRIMER GOL CON LOS UNIVERSITARIOS