Nacho Ambriz sobre la falta de técnicos mexicanos en Liga MX: 'No hemos aprovechado las oportunidades'

"No hemos sabido aprovechar la oportunidad". Para este Clausura 2024, únicamente cuatro equipos han confiado en el talento nacional en los banquillos. Respecto a esta situación, Ignacio Ambriz, actual director técnico de Santos, señaló que deben de prepararse porque a veces no han aprovechado las oportunidades que tienen.

"Yo me meto dentro de ellos también, porque hay veces que a lo mejor no hemos sabido aprovechar la oportunidad que se nos está dando o qué tan preparados estamos o qué tan conscientes estamos de que ya lo sabemos y aquí nadie nos está diciendo que no, son pocas oportunidades y me tengo que preparar para entregar buenos resultados", comentó Ambriz en entrevista con RÉCORD.

Ante las pocas alternativas que han tenido los estrategas mexicanos en nuestro país, algunos han optado por viajar al futbol centroamericano o prepararse en la Liga de Expansión para sumar experiencia y llegar mejor preparados con la posibilidad de presentarse en la Liga MX en próximas temporadas.

"El Pity, Gerardo Espinoza , Mario García que ha hecho grandes papeles en Expansión, es animarse a lo mejor a irse. No hay aquí (oportunidades), entonces voy a buscar, acumulo experiencia, acumulo fracasos y después el día de mañana, que haya una posibilidad de entrenar, pues lo haga de la mejor manera. Si mañana hay una posibilidad de irme a Europa seguramente lo haré, porque al final yo siempre digo que mientras haya la oportunidad de trabajar hay que prepararse para entregar buenos resultados", resaltó el entrenador de Santos.

Finalmente, Ignacio Ambriz dejó claro que él no está en contra de los entrenadores extranjeros ya que a él le tocó ser uno de ellos en España: "Yo no estoy en contra de los entrenadores extranjeros porque yo también ya fui afuera a trabajar y yo creo que todo es bienvenido, pero yo sí quisiera decir algo, mandar un mensaje, es que yo siento que nos tenemos que preparar más y saber aprovechar mejor las oportunidades de las pocas que hay en México".

