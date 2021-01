Santos: Andrés 'Chato' Ávila, nuevo refuerzo de los Guerreros

Se une a los Guerreros. Andrés 'Chato' Ávila, mediocampista mexicano, fue confirmado como nuevo refuerzo de Santos rumbo al Guardianes 2021.

A través de redes sociales, el conjunto de la Comarca anunció el fichaje del jugador que llega procedente del Tampico Madero y que también probó suerte en las inferiores del Tri.

"El 'Chato' se formó en las divisiones inferiores de Atlas, cuadro con el que hizo su debut oficial en la Liga MX el 20 de octubre de 2017.

"En el Torneo Apertura 2019 arribó a Tampico Madero, donde se consolidó como una pieza fundamental para la obtención del título del Torneo Guardianes 2020", señala el comunicado.

Comunicado Oficial: Andrés Ávila se incorpora a nuestro plantel de cara al #Guard1anes2021.#ModoGuerrero — Club Santos (@ClubSantos) January 4, 2021

Cabe destacar que a nivel de Selección Mexicana, "Ávila cuenta con proceso en las categorías Sub 17, Sub 20, Sub 21 y Sub 22", puntualiza el mensaje.

