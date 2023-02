Diego Lainez: "Algún día espero tener una revancha en Europa"

Diego Lainez, delantero de los Tigres de la UANL, señaló que espera en algún momento tener una revancha y poder emigrar nuevamente al futbol europeo, después de que en su primera experiencia no le fue muy bien, debido a que no tuvo la regularidad que hubiera querido en el Betis de Sevilla o en el Braga de Portugal.

Lainez habló en un programa de la cadena TUDN sobre las razones por las cuáles decidió aceptar la oferta de los Tigres y regresar a la Liga MX.

"Es lo que necesitaba mi carrera, lo necesitaba yo, necesitaba estar con mi gente, regresar a las bases, en este caso hubo un buen proyecto, las personas que están en este proyecto, son personas con las que he compartido historias de éxito y me siento muy agradecido con lo que me ofreció Tigres", mencionó el delantero mexicano.

El delantero de los felinos resaltó que era muy importante recuperar su carrera y esa fue la decisión que le hizo regresar a México, para buscar en un futuro la oportunidad de regresar al Viejo Continente.

"Era lo que quería yo y lo que pienso que mi carrera necesitaba, quiero hacer las cosas bien en Tigres , estoy comprometido y en un futuro ya se verá, es un sueño como el de todos algún día tener una revancha en Europa", sentenció Diego Lainez, refuerzo de los universitarios.

EN EXCLUSIVA @DiegoLainez10 afirma que 'está comprometido con @TigresOficial' pero "Sueño con tener mi revancha en Europa" En vivo por TUDN pic.twitter.com/QwzzpmIIl3 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 2, 2023

