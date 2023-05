Gignac sobre su complicado paso en esta Liguilla: 'Nunca voy a dejar de luchar'

En un partido espectacular, Tigres venció a Chivas para coronarse campeones del Clausura 2023. El equipo regiomontano tuvo que remontar un marcador de 2-0 para poder levantar su octavo título de liga.

André-Pierre Gignac no tuvo una gran campaña y casi no apareció durante la Liguilla, sin embargo, el francés marcó el primer gol del equipo, vía penal, con lo que el conjunto regiomontano comenzó la remontada histórica.

Al término del encuentro el goleador habló sobre su mal paso confesando que no ha pasado su mejor momento pero que ni él ni su equipo, dejaron de creer que podrían salir campeones y al final lograron sacar el resultado.

“Así es el futbol, es parte del show. He tenido bajas, he tenido altas, pero nunca voy a dejar de luchar. Pueden decir lo que quieran, pero la verdad me siento muy bien. A veces entra, a veces el portero hace atajadas increíbles, fallamos todos, pero no dejamos de intentar y esa es la definición de esta institución”, expresó el delantero del equipo.

Al final Tigres logró sacar el resultado al ganar su octavo título de liga de la mano de Gignac quien confirmó que el equipo mostró su corazón para poder ganar el encuentro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES DISFRUTA GANAR UN TÍTULO DE VISITANTE, SEIS DE OCHO CORONAS LAS OBTUVO FUERA DE CASA