Gignac y Miguel Herrera, sin problemas por lo de 'ancianos': 'No tengo pedos con Piojo'

André Pierre Gignac, delantero de Tigres habló sobre la ocasión en la que Miguel Herrera declaró que su plantilla era veterana refiriéndose a la edad de sus jugadores.

El delantero de 37 años dijo en entrevista para TUDN que no existió ningún tipo de problema o conflicto con el Piojo ya que sabían como es él.

“La verdad fuimos de vacaciones dos días después, no hubo tema. Sabemos cómo es Miguel, se los juro, para hacer grupo es un crack, muy buena persona, pero a veces cuando se calienta, se calienta y como yo puede decir cualquier cosa. Se disculpó, no tenemos nada contra él. Para hacer grupo es súper entrenador, pero yo lo disculpé, hablamos y no tengo pedo con él, al contrario nos llevamos muy bien”, dijo el delantero de los Felinos.

Finlamente, André Pierre Gignac dijo que cuando supo de la salida de Miguel de Tigres, le agradeció porque le fue grato haber trabajado con él.

