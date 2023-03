André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, no jugará ante Necaxa, así lo confirmó Marco Antonio Ruiz, técnico de los de la UANL, quien dijo que el goelador francés aún no se encuentra al cien por ciento después de la lesión que sufrió.

"Lo de André, lo he comentado que era un gran profesional y queremos contar con el siempre, presenta algunas molestias, hablé con él y está consciente de que es importante contar con él al cien y platicamos, llegamos a que la mejor decisión era recuperarse al cien para contar con él en lo que viene", dijo.

Al margen, el 'Chima' fue cuestionado sobre si es que le afecta, que se diga que llegará un nuevo entrenador a la banca de Tigres, sobre todo después de que perdieron (1-2) con Chivas, a lo que dijo que no le afecta.

"Es parte del juego, sé que estamos en un medio muy resultadista, cuando no es bueno se magnifica más lo malo, hubo descuidos sí, y el error es parte del juego en todos los partidos, a veces los aprovecha el rival, a veces no, en este caso nos costó, pero tenemos que sacarle provecho, mi filosofía es estar abierto a aprender aunque saquen de contexto mis palabras, el que cree que lo sabe todo no sabe nada", expresó el estratega.

Partido Necaxa vs Tigres Estadio Victoria Hora 19:05 Árbitro Fernando Hernández Transmisión Afizzionados

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: GIGNAC, CERCA DE ESTAR DE VUELTA PARA ENFRENTAR A CHIVAS