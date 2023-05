Nahuel Guzmán: 'Vamos por el título; gracias a los que confiaron y a los que no nos quería ver aquí'

Este sábado Tigres realizó a puerta abierta su último entrenamiento previo a la partido de Vuelta de la Gran Final ante Chivas, el cual reunió a 25 mil seguidores en el Estadio Univeristario. Por ello, Nahuel Guzmán aprovechó el momento para agradecer a la afición por su apoyo y mandó un mensaje a sus detractores.

El arquero argentino no dudó en tomar el micrófono al término de la sesión y aseguró que lucharán por ganar el título de liga. Además, agradeció a quienes confiaron en el equipo, así como a aquellos que no querían ver a Tigres en la Final.

"Hay dos cosas que podemos controlar nada más, la alegría de la gente, el festejo y la pelota. Adentro de la cancha podemos controlar esto nada más, no caigamos en provocaciones, no nos dejemos engañar por nada, vamos a dejar el corazón, a dejar la piel, una vez más. Muchas gracias a los que confiaron, a los que no confiaron también y a los que no nos querían ver en esta parte del campeonato también. ¡Vamos a ir por el título, carajo!”, mencionó.

Asimismo, afirmó que el equipo dará todo para poder llevar el trofeo a casa y poder reunirse con sus aficionados para celebrar.

"Les agradecemos una vez más por esta fiesta, por este encuentro de volver a vernos. Somos esto, somos ustedes. Una vez más nos toca ir a buscarlo afuera (título), nos toca dejar la piel para traer lo que sentimos que nos corresponde. Pedirles que nos enfoquemos en lo que podemos controlar, esta es nuestra fiesta. A toda la gente que viaje cuídese y deseamos de todo corazón volvernos a encontrar mañana”, finalizó.

