¡Oficial! Marcelo Flores es anunciado como nuevo refuerzo de Tigres

Un nuevo Tigre. Después de superar las pruebas médicas, Tigres hizo oficial la incorporación de Marcelo Flores para este Apertura 2023 con la intención de seguir renovando su plantilla.

El mediocampista llega al equipo de Nuevo León después de haber realizado toda su carrera de formación en Europa. A pesar de esta situación, Marcelo Flores no le contará a Tigres como jugador no formado en México (extranjero), Esto se debe a que ha logrado tener participación con la Selección Mexicana desde la categoría Sub 16 hasta la Mayor.

La carrera de Flores arrancó en el Arsenal Sub 18 en 2020 después de haber llegado como agente libre procedente del Ipswich Juvenil. Con esta categoría, el nacido en Ontario logró disputar 32 compromisos, en los que logró darse a notar con sus 10 goles y cinco asistencias en 2 mil 254 minutos.

Este rendimiento llevó a que el Arsenal decidiera elevarlo de categoría con la Sub 21, dónde siguió demostrando su talento al haber participado en 16 compromisos. Durante esas apariciones logró hacerse presente en el marcador con cinco dianas y una asistencia.

Cabe destacar que durante su tiempo con los Gunners, Marcelo Flores tuvo la oportunidad de ser convocado con el primer equipo; sin embargo, Mikel Arteta no terminó por darle minutos en el torneo de Copa. A pesar esa situación, señaló posteriormente que era consciente del potencial que tiene este jugador: "tenemos muy en cuenta Marcelo Flores y sabemos del potencial que tiene punto, ahora hay que diseñar bien su carrera y saber cuál es el mejor club para hacerlo crecer y en eso estamos".

Dentro de esta planeación decidieron mandarlo a préstamo con el Real Oviedo de España. Con esta institución únicamente disputó 15 compromisos en los que logró realizar una asistencia. Después de esto regresó de su préstamo en junio de este año para seguir formando parte del equipo inglés en la categoría Sub 21 e incluso llegar a entrenar con el primer equipo.

