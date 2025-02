Paunovic previo al duelo con Real Estelí: 'No vinimos a subestimar a nadie'

Veljko Paunovic, entrenador de Tigres no quiere subestimar a su rival de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, Real Estelí e incluso se molestó con la prensa por los cuestionamientos hacia su forma de disputar el encuentro.

Postura de respeto para Real Estelí

El serbio aclaró que la postura de Tigres no será subestimar a Real Estelí y destacó las virtudes del equipo al recordar que el año pasado le ganaron al América en Nicaragua, por lo que no existe rival sencillo en la competencia.

"La historia se repite siempre. No hay rival fácil, no se puede subestimar a nadie, este tipo de preguntas me molestan. No vinimos a subestimar a nadie, vinimos con total derecho a jugar contra un gran rival, que tiene sus herramientas, con gente con talento, experta.

"Al campeón actual de nuestro país se lo ha puesto muy difícil en la eliminatoria, eso el año pasado y somos pendientes de lo que ha pasado y no hay nada más", expresó Veljko Paunovic sobre el cómo perciben a Real Estelí.

¿Cómo llega Real Estelí?

El equipo de Nicaragua es líder de su liga con nueve unidades conseguidas, ahora buscarán hacerle daño a Tigres de la misma forma que lo lograron el año pasado ante América, cuando ganaron 2-1 en el juego de ida de la Primera Ronda.

