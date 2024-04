Periodistas argentinos 'minimizan' actos de Nahuel Guzmán: "Mantiene vivo el futbol"

Después de la polémica generada en el Clásico Regio por las acciones de Nahuel Guzmán, se han generado opiniones muy divididas, algunos consideran que lo que hizo ante Rayados es inaceptable, mientras que otros, lo ven como algo no tan grave y que añade sazón a esta clase de partidos.

En entrevista exclusiva para Récord, Darío Zenz y Mariano Almada, ambos periodistas de Fox Sports Argentina, compartieron sus opiniones sobre lo hecho por el guardameta de Tigres, mencionando que son cosas que “mantienen vivo el futbol” y que fue simplemente una “broma”.

“Si me preguntas qué me parece a mí, como hincha de fútbol y también como periodista, políticamente correcto te voy a decir que está mal, pero a mí como hincha de fútbol me gusta que haya polémicas. Me aburren mucho los partidos cuando son robóticos, cuando no pasa nada. Tiene que haber un poco de show... El mundo este del VAR que se está volviendo tan robótico el fútbol me parece que quiere de a poco perder un poco la esencia y estas cosas siguen manteniendo vivo el fútbol que me parece que son chicanas”, mencionó Darío.

“Yo cuando vi la noticia, cuando la leí, viendo vídeos y todo, en cierto modo, quizás no me sorprendió porque lo conozco, al patón, sé la clase de persona que es, es un tipo muy gracioso, muy extrovertido, que tiene mucha chispa, como llamamos aquí en Argentina, y me pareció que quiso hacer una broma, tal cual él hace habitualmente dentro de sus amigos, dentro de los planteles, pero me parece que no entendió que era algo que no era para hacer una broma, porque te repito, no creo que haya tenido mala intención”, dijo Mariano.

“Entiendo a los hinchas de Monterrey, yo creo que si yo fuera hincha de Monterrey me pasaría lo mismo, pero te repito, conociéndolo a Nahuel, conociéndolo cómo es, conociendo su forma de ser, cómo él vive el día a día en su vida, en su profesión, es un profesional tremendo, porque te repito, no estoy hablando de boca de jarro como se dice aquí en mi país, porque lo he tratado, lo conozco y sé quién es. Me parece que es una broma”, agregó Almada.

