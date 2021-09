Piojo Herrera, molesto con el árbitro por no haber anulado el segundo gol de Rayados

Después de la dolorosa derrota en el Clásico Regio, Miguel Herrera confirmó que el segundo gol de Rayados pudo evitarlo el central Fernando Hernández, quien entorpeció una jugada de ataque de Tigres al estorbar y tirar a Nicolás López, jugada donde nació el tanto que sentenció el partido en favor de La Pandilla.

“Habría que ver el reglamento. Cuando la pelota le pega al árbitro, se arregla con un bote. Nico López se enfiló para el medio y chocó con el árbitro. Tenía que pararlo", declaró el Piojo en conferencia de prensa.

Sin embargo, y aunque reconoce que el futbol no es de merecer sino de ejecutar, Herrera aseguró que este tropiezo no tiene por que afectar en lo que sigue para los Felinos más allá de haber perdido los tres puntos.

“El futbol es de hacer, no de merecer. Nosotros trabajamos para hacerlas, no resultó, no cayó el gol. El equipo se mató en la cancha. Nos va a doler, nuestra afición está triste. No tiene por qué (afectar). Sabemos la importancia del partido que perdimos, el orgullo de nuestra afición está dolida. Tenemos que borrar el partido por el tropezón", comentó Miguel Herrera.

