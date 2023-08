Siboldi quería que Diente López se quedara en Tigres: 'Siempre entró en planes'

Nicolás López es nuevo jugador del León para lo que resta del Apertura 2023, pero Robert Dante Siboldi dio a conocer que él no quería fuera al Diente de los Tigres, pues era una de sus opciones para entrar de recambio por alguno de los delanteros titulares.

Sin embargo, Siboldi también explicó que Diente López se inclinó más por una decisión personal, ya que no era titular con los Felinos y no es un jugador para meterlo al campo 15 o 20 minutos nada más, por lo que entiende su partida.

“Nico López siempre entró en planes, pero está la situación personal. Cuando no se le dan minutos, él no es feliz. No se puede pensar que está solo para 15 o 20 minutos. Ni él ni nosotros queremos eso, pero tenemos un platel basto”, dijo Dante en conferencia de prensa.

Además, Diente López no llegó a un arreglo con Tigres por una renovación de contrato, por lo que León le hizo una oferta y decidió por marcharse, aunque en esta Jornada 4 no tendrá actividad ante Mazatlán.

En total, Diente López con Tigres jugó 91 partidos en su estadía desde 2020, 45 juegos los disputó como titular, logró marcar 27 goles en 4 mil 571 minutos jugadas con la playera de los Felinos y bajo las órdenes de Tuca Ferretti, Miguel Herrera, Diego Cocca y Dante Siboldi.

