Franco Escamilla cumple deseo de David Faitelson, le regala una playera firmada de Pelé

David Faitelson, en repetidas ocasiones, ha declarado que Edson Arantes do Nascimiento 'Pelé' era su ídolo desde niño, y el comediante Franco Escamilla le dio, como el periodista de ESPN dijo, uno de los mejores regalos que ha recibido.

En un 'Tirando Bola', uno de los programas de Escamilla en YouTube, el creador de contenido le regaló una playera de Pelé a Faitelson, y tras 9 meses, el comediante por fin le hizo llegar su jersey al periodista de ESPN.

“Hago entrega, en una breve, pero emotiva ceremonia”, dijo Franco. “¿Por qué no le quitas el marco para que te la lleves?”, preguntó a David. “Está muy bonito todo esto. Además, aquí está un certificado de autenticidad, no es como el que tiene José Ramón (Fernández). Dios mío, Franco, me hiciste el día”, expresó Faitelson con emoción y risas.

Al mismo tiempo recordó una anécdota de cuando era niño. “Siempre de chico soñé con tener una camiseta firmada por Pelé. Me acuerdo que mi padre me consiguió de chico, aunque nunca fui chico, pero quería yo disfrazarme de Pelé. Mi mamá me puso tinta de zapatos y la camiseta de Pelé ajustada porque no tenía el físico de Pelé”, comentó.

Finalmente, David Faitelson señaló que el regalo de Franco Escamilla lo iba a poner en la entrada de su casa aunque su esposa se enojara, y el comediante señaló que no hay porque molestarse de que haga eso, todo esto, entre risas.

